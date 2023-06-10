تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد هاني بعد تعرضه لحادث سير.. جراحة عاجلة

تتابع نقابة المهن التمثيلية تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد هاني، والذي تعرض لحادث سير صباح أمس الجمعة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة فيصل، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة، ووُضع بغرفة العناية المركزة لحين استقرار وضعه، وذلك بحسب تصريحات صديقه شريف أحمد لـ«الوطن».

الحالة الصحية للفنان أحمد هاني

وكلّف النقيب الدكتور أشرف زكي، وفدًا من نقابة الممثلين، بالتواجد بالمستشفى للوقوف على الحالة الصحية للفنان أحمد هاني، وإنهاء جميع الإجراءات والأوراق الخاصة بالعملية، وتلبية طلبات الأسرة واحتياجاتها.

دعوات بالشفاء

وتوجه عدد من الفنانين، عبر صفحاتهم وحساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بالدعاء لزميلهم الفنان أحمد هاني، وتأكيدهم أن الحالة الصحية صعبة، ودعوتهم لجمهورهم ومتابعيهم بضرورة الدعاء له.

أعمال أحمد هاني الفنية

ومن أبرز الأعمال الفنية التي شارك فيها الفنان أحمد هاني «ريا وسكينة»، و«القطة العميا»، و«بخط الإيد»، و«شديد الخطورة»، و«أفراح إبليس»، و«سقوط حر»، و«الدالي»، و«بالشمع الأحمر»، و«في يوم وليلة»، و«الست أصيلة»، و«المرسى والبحار»، و«عباس الأبيض في اليوم الأسود»، و«رجل الأقدار»، و«أوراق مصرية»، و«طيارة ورق»، و«شاهد إثبات»، و«جريمة شغف»، و«طلقة حظ».