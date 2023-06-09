وفد من «المهن التمثيلية» يتابع حالة الفنان أحمد هاني بعد نقله للعناية المركزة

علمت «الوطن» أن وفدا من أعضاء نقابة المهن التمثيلية أنهوا بالترتيبات اللازمة لمتابعة حالة الفنان احمد هاني الذي نقل لمستشفى الجزيرة إثر حادث سير صباح اليوم.

وفد من النقابة للمتابعة

ويوجد عدد من الوفد فى المستشفى لتلبية كافة طلبات أسرة الفنان حتى ينتهي من إجراء العمليات الجراحية المقرر أن يجريها اليوم بعد أن نُقل للعناية المركزة.

وكشف شريف أحمد، صديق الفنان، لـ«الوطن»، احتجاز الفنان بالعناية المركزة عقب وصوله للمستشفى، وينتظر حاليا تجهيز غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية.

أحمد هاني في العناية المركزة

أحمد هاني هو ممثل مصري تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، ومن أشهر أعماله مسلسل ريا وسكينة حيث قدم دور ضابط القسم.

وقدم خلال مسيرته أعمال في يوم وليلة وبخط الإيد وشديد الخطورة وأفراح ابليس وطلقة حظ والمغني وجريمة شغف وسقوط حر والخلبوص ومسلسل نكدب لو قلنا مبنحبش مع الفنانة يسرا.