نقل الفنان أحمد هاني للعناية المركزة إثر حادث سير

نقل منذ قليل الفنان أحمد هاني لمستشفى الجزيرة إثر حادث سير عنيف تعرض له اليوم.

أحمد هاني تعرض لحادث خطير

كشف شريف أحمد، صديق الفنان، لـ «الوطن»، احتجاز الفنان بالعناية المركزة عقب وصوله للمستشفى، وينتظر حاليا تجهيز غرفة العمليات من أجل اجراء عملية جراحية.

أحمد هاني في العناية المركزة

أحمد هاني هو ممثل مصري تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، ومن أشهر أعماله مسلسل ريا وسكينة حيث قدم دور ضابط القسم.

وقدم خلال مسيرته أعمال في يوم وليلة وبخط الإيد وشديد الخطورة وأفراح ابليس وطلقة حظ والمغني وجريمة شغف وسقوط حر والخلبوص ومسلسل نكدب لو قلنا مبنحبش مع الفنانة يسرا.