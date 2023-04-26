نقابة الممثلين تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان قيس عبدالفتاح

يتواجد الفنان قيس عبدالفتاح، حاليًا في أحد المستشفيات، ويخضع لبعض الفحوصات والتحاليل للاطمئنان على حالته الصحية، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الانتهاء من كافة الفحوصات، وذلك حسب تصريحات منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن».

وكان قد تم تداول صورة للفنان قيس عبدالفتاح، خلال وجوده على سرير المرض بإحدى المستشفيات وتم وضع أجهزة التحاليل حول جسده، بعدما قام أحد أصدقاءه بنشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حالته مستقرة

وكتب علاء عبدالعزيز، أحد أصدقاء الفنان القدير عبر حسابه بموقع فيس بوك، قائلًا: «ألف سلامة للفنان الكبير قيس عبدالفتاح، يعالج حاليًا في مستشفى مصر الدولي، ندعو له ونتمني له الشفاء العاجل بإذن الله».

ومن جانبه طمأن الفنان منير مكرم، عضو نقابة الممثلين، جمهور ومحبي الفنان قيس عبدالفتاح على حالته الصحية، ووصفها بأنها مستقرة، وأنه يخضع حاليًا بالمستشفى لعدد من الفحوصات والأشعات والتحاليل، مضيفًا: «الحمدلله صحته تمام جدًا، ومن المتوقع له أن يغادر المستشفى إلى منزله خلال ساعات».

تكريم بمهرجان القاهرة للدراما

وفي شهر سبتمبر الماضي، كان قد تم تكريم قيس عبدالفتاح وعدد من نجوم الفن الجميل، من قِبل مهرجان القاهرة للدراما برئاسة دكتور يحيى الفخراني، ومن بين المكرمين أيضًا أمل إبراهيم، محمد الأدنداني، عواطف حلمي، مصطفى الدمرداش، ناجي سعد، فادية عكاشة، نادية شكري.