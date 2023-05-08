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نهال عنبر: نقابة الممثلين ستطلق موقعا إلكترونيا لنشر أخبار الفنانين

كتب:

محمد عزالدين
07:38 ص | الإثنين 08 مايو 2023
الفنانة نهال عنبر

الفنانة نهال عنبر

قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة ستطلق موقعا إلكترونيا، لنشر أخبار الفنانين.

وأضافت نهال عنبر، في تصريحات لها خلال برنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنها ترفض أن تتدخل الصحافة في حياتها الشخصية.

الهدف من الموقع الإلكتروني

ولفتت الفنانة نهال عنبر، إلى أن الهدف من الموقع الإلكتروني، إتاحة كل الأخبار الخاصة بالفنانين للصحفيين، لمنع أي شائعات يمكن أن يطلقها البعض.

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