40 ألف شخص يحتفلون بعيد ميلاد جوني ديب (فيديو)

احتفل الفنان الأمريكي جوني ديب بعيد ميلاده الـ 60، مساء أمس، برفقة جمهوره في رومانيا، إذ كان يقيم حفلا مع فرقته «The Hollywood Vampires» ضمن جولتهم الأوروبية في بوخارست، وحرص الحضور البالغ عددهم 40 ألف غناء «عيد ميلاد سعيد» لـ «ديب» أثناء وجوده على المسرح.

ووجه جوني ديب الشكر إلى الجمهور الذي احتفل بعيد مولده، قائلا: «هذه أكبر أغنية عيد ميلاد سعيد سمعتها على الإطلاق». ونشر الحساب الرسمي للفرقة الغنائية على «إنستجرام» مقطع فيديو للنجم الأمريكي وهو يحيي الحضور، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

جوني ديب يشكر الجمهور على الاحتفال بعيد مولده

جوني ديب يستعد لـ «Modi».. وسعيد بحياته الحالية

يأتي عيد ميلاد «ديب» بعد حوالي شهر من ظهوره في مهرجان كان السينمائي، حيث افتتح فيلمه «Jeanne Du Barry» فعاليات الدورة الـ 76 من المهرجان، كما يعمل حاليا على فيلم جديد بعنوان «Modi» من إخراجه وإنتاج آل باتشينو، ومن المقرر أن يبدأ العمل عليه بعد الجولة مع فريق «The Hollywood Vampires».

وكشف أحد المصادر المقربة من النجم الأمريكي أنه سعيد بحياته الحالية بعد انتهاء محاكمة زوجته السابقة آمبر هيرد، قائلا: «أصبح قادرا على التعامل مع كل هذه الأجزاء المختلفة من حياته التي لم يكن قادرًا على فعلها كثيرًا من قبل، لأنه كان مشغولًا جدًا بالتعامل مع الأمور المرتبطة بمحاكمة أمبر».