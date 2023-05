«جوني ديب» يستعيد بريقه في مهرجان كان السينمائي.. هتافات وتصفيق ودموع

على مدار 7 دقائق متواصلة من التصفيق، احتفى المشاركون في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي بالنجم الأمريكي جوني ديب، بطل فيلم الافتتاح «Jeanne Du Barry» للمخرجة الفرنسية مايوين، وارتفعت الهتافات داخل القاعة للإشادة بأدائه في دور الملك لويس الخامس عشر، ونجح في السيطرة على دموعه التي انسابت بسبب احتفاء الحضور، وهو الدور الذي يعود به إلى السينما بعد فترة طويلة من الغياب.

بينما لم تستطع مخرجة الفيلم وبطلته مايوين السيطرة على دموعها، خلال الاحتفاء بالفيلم قائلة: «أريد أن أشارك هذه اللحظة مع حبيبي، مع شركة الإنتاج وشركة التوزيع (Le Pacte) لقد كان فيلما يصعب تمويله، وأريد مشاركة هذه اللحظة مع كل فريقي عبر المسرح»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

Johnny Depp is teary-eyed as "Jeanne du Barry" receives a seven-minute standing ovation following its premiere at #Cannes2023. https://t.co/vCSwNkhYVL pic.twitter.com/NAigHMBwny