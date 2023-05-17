«جوني ديب» يستعيد بريقه في مهرجان كان السينمائي.. هتافات وتصفيق ودموع

على مدار 7 دقائق متواصلة من التصفيق، احتفى المشاركون في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي بالنجم الأمريكي جوني ديب، بطل فيلم الافتتاح «Jeanne Du Barry» للمخرجة الفرنسية مايوين، وارتفعت الهتافات داخل القاعة للإشادة بأدائه في دور الملك لويس الخامس عشر، ونجح في السيطرة على دموعه التي انسابت بسبب احتفاء الحضور، وهو الدور الذي يعود به إلى السينما بعد فترة طويلة من الغياب.

بينما لم تستطع مخرجة الفيلم وبطلته مايوين السيطرة على دموعها، خلال الاحتفاء بالفيلم قائلة: «أريد أن أشارك هذه اللحظة مع حبيبي، مع شركة الإنتاج وشركة التوزيع (Le Pacte) لقد كان فيلما يصعب تمويله، وأريد مشاركة هذه اللحظة مع كل فريقي عبر المسرح»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

Johnny Depp is teary-eyed as "Jeanne du Barry" receives a seven-minute standing ovation following its premiere at #Cannes2023. https://t.co/vCSwNkhYVL pic.twitter.com/NAigHMBwny — Variety (@Variety) May 16, 2023

الجمهور يحتفى بـ «جوني ديب» على السجادة الحمراء لمهرجان كان

وتعد تلك المرة الأولى الذي يظهر فيها الممثل الأمريكي جوني ديب في احتفالية علنية منذ أزمته القانونية مع زوجته السابقة آمبر هيرد، وكان في استقبال جوني ديب بمدينة كان الفرنسية الآلاف من المعجبين الذين حملوا لافتات خارج قصر المهرجانات، حيث تقام فعاليات المهرجان، ونجح الكثيرون في التواصل مع «ديب»، الذي حرص على التواصل مع جمهوره والتقاط صور معهم وإمضاء تذكارات لهم لمدة خمس دقائق كاملة قبل الدخول للسجادة الحمراء.

مدير مهرجان كان يرد على جدل مشاركة جوني ديب في الفعاليات

وتسببت مشاركة جوني ديب بمهرجان كان في حالة من الغضب لدى البعض، وتحدث مدير المهرجان تييري فريمو إلى الصحافة قبل ليلة الافتتاح عن حضور ديب للمهرجان، قائلا: «لا أعرف شيء عن صورة جوني ديب في الولايات المتحدة، وأنا في حياتي لدي قاعدة واحدة فقط: إنها حرية التفكير وحرية التعبير والتصرف ضمن إطار قانوني، إذا تم منع جوني ديب من التمثيل في فيلم أو تم حظر الفيلم لما كنا هنا نتحدث عنه».

وتابع: «ظهر هذا الجدل بمجرد الإعلان عن الفيلم في كان لأن الجميع عرف أن جوني قد صنع فيلمًا في فرنسا، لا أعرف لماذا تم اختياره لبطولة الفيلم ولكن هذا سؤال يجب أن تطرحه على المخرجة مايوين، أنا أقل شخص في العالم اهتماما بالمحاكمة وما حولها.. أنا اهتم بجوني ديب كممثل».