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القبض على 13 متهما بحيازة مواد مخدرة وأسلحة في حملة مكبرة بسوهاج

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:26 ص | السبت 10 يونيو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (ساقلتة).

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (12) قطعة سلاح ناري (3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – 7 فرود محلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (9 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

- ضبط (5) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها (كميات من المواد المخدرة) بحوزة (4 متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية).

-  تنفيذ (159) حكما قضائيا متنوعا.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع