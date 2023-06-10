القبض على 13 متهما بحيازة مواد مخدرة وأسلحة في حملة مكبرة بسوهاج

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (ساقلتة).

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (12) قطعة سلاح ناري (3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – 7 فرود محلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (9 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

- ضبط (5) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها (كميات من المواد المخدرة) بحوزة (4 متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية).

- تنفيذ (159) حكما قضائيا متنوعا.