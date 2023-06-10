ضبط كهربائي متهم باستخدام أدوات رديئة داخل ورشته في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، عن قيام كهربائي مقيم بدائرة القسم، بتصنيع مفاتيح وأسلاك كهربائية داخل الورشة «ملكه» الكائنة بدائرة القسم، مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه حال تواجده داخل الورشة المشار إليها، وعثر بداخلها على (عدد 2200 مشترك كهربائي مُعد للاستخدام - عدد 1000 فيشه كهربائية - عدد 800 وصلة سلك جاهزة للاستخدام بطول 1200 متر تقريبا، جميعها مجهولة المصدر).

وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارته الورشة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.