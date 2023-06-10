«الأمن العام»: ضبط 293 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد تم ضبط (293) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (318) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (133,310 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (54,780 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيروين وزنت (21,501 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (19,500 كيلو جرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (1,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,153 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,150 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (250 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (5 جرام ).

عدد (8024) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط (168 قطعة سلاح نارى بحوزة 137 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(19) بندقية آلية.

(30) بندقية خرطوش.

(7) طبنجات.

(112) فرد محلى.

(381) طلقة مختلفة الأعيرة .

(25) خزينة متنوعة .

(190) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83289) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(347) حكم جناية.

(26667) حكم حبس جزئى.

(4416) حكم حبس مستأنف.

(41061) حكم غرامة.

(10798) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط (7) تشكيلات عصابية ضمت (20) متهم إرتكبوا (27) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين:

ضبط (28) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :

ضبط (263) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (21830) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:

فحص (57) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.