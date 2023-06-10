الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس اليوم مستقر بشكل كبير على أغلب محافظات الجمهورية، خصوصا بعد حدوث انخفاض في درجات الحرارة بعد تأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، وأغلب أنحاء الجمهورية يحدث بها انخفاض بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين لـ3 درجات، للعودة لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت أن القاهرة الكبرى تسجل بين الـ33 لـ34 درجة مئوية، والمناطق الجنوبية وجنوب الصعيد تنخفض تكون بين الـ42 درجة مئوية وبالتالي الطقس خلال فترة النهار يكون مائلا للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

أجواء حارة القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر أن الأجواء ستكون حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويبقى الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد فترات النهار، خصوصا مع ملاحظة زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، موضحة أن نشاط الرياح سيكون بمناطق محدودة من السواحل الشمالية وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد وبالتالي لن يكون هناك أي إثارة للرمال والأتربة، وهذا مستمر معنا حتى يوم الإثنين المقبل.

الطقس معتدل ليلا

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترات الليل ستكون الأجواء به معتدلة تماما، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى فترات الليل، شارحة أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض وتكون 23 درجة مئوية خلال فترات الليل، وبالتالي ستكون الأجواء ربيعية مساء.