بالأسماء.. تعيين 5 معيدات بـ«آداب كفر الشيخ»

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قراراً بتعيين أوائل العام الجامعي 2021 - 2022، بكلية الآداب، معيدين بمختلف الأقسام العلمية المختلفة بالكلية.

عميد كلية الآداب يهنئ المعيدات

ومن جانبه، هنأ الدكتور وليد شوقي البحيري، عميد كلية الآداب، أوائل الطلاب الخريجين بالأقسام، بمناسبة تعيينهم معيدات في أقسام اللغة الفرنسية، واللغات الشرقية شعبة عبري، واللغة العربية، والتاريخ، وبرنامج المساحة والخرائط بكلية الآداب، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

أسماء المعيدات الجُدد

والمعيدات الجُدد هن دانية إبراهيم حمدين محمد، ومي إبراهيم إبراهيم عثمان أبو الخير، وهدير غانم السيد محمد عبيد، وخلود محمد السيد القمري، ووسام عادل عبد العزيز عبد السلام بندق.

تاريخ وأقسام كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ كلية الآداب جامعة كفر الشيخ بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1992- 1993 باعتبارها فصولاً دراسية تابعة لكلية الآداب بجامعة طنطا، ثم استقلت مع استقلال جامعة كفر الشيخ في عام 2006.

وتضم الكلية عدة أقسام، يصل مجموعها إلى 12 قسماً، هي:

- قسم علم النفس.

- قسم التاريخ.

- قسم الآثار.

- قسم الإعلام.

- قسم الاجتماع.

- قسم الفلسفة.

- قسم المكتبات والمعلومات.

- قسم جغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.

- قسم اللغة العربية وآدابها.

- قسم اللغات الشرقية وآدابها.

- قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.