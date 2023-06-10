5 ثنائيات لأول مرة.. تعرف على خريطة أفلام عيد الأضحى 2023

تتسع قائمة أفلام عيد الأضحى 2023 لتشمل مجموعة من الأفلام المتنوعة التي يقوم ببطولتها أبرز نجوم السينما المصرية، وتشهد تعاونات فنية للمرة الأولى، من بينهم تعاون كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز للمرة الأولى في «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي، والذي من المقرر عرضه في 21 يونيو قبل أيام من انطلاق موسم عيد الأضحى.

ويجتمع محمد رمضان مع نيللي كريم للمرة الأولى في فيلم «على الزيرو» للمخرج محمد جمال العدل، ومن ضمن أفلام عيد الأضحى 2023، فيلم «تاج» إخراج سارة وفيق والذي يجسد خلاله الفنان تامر حسني شخصية بطل خارق للمرة الأولى في السينما المصرية وتشاركه البطولة دينا الشربيني.

أفلام عيد الأضحى 2023: أمير كرارة وياسمين رئيس للمرة الأولى في «البعبع»

ومن الأعمال التي ينتظرها الجمهور فيلم «مستر إكس» للفنان أحمد فهمي الذي يعود إلى البطولة السينمائية منذ فيلمه «الكويسيين» عام 2018، وتشاركه البطولة زوجته الفنانة هنا الزاهد ليصبح العمل السينمائي الأول الذي يجمعهما معا، كما يتعاون أمير كرارة للمرة الأولى مع ياسمين صبري في فيلم «البعبع» للمخرج حسين المنباوي.

3 أفلام جديدة ينتظرها الجمهور في السينمات بعد عرض أفلام عيد الأضحى

لم تتضح خريطة أفلام عيد الأضحى 2023 بشكل كامل حتى الآن، حيث لم يتم الإعلان سوى عن عرض 5 أفلام ولكن قد تنضم أفلام جديدة إلى الموسم السينمائي قبل أيام من انطلاقه في نهاية يونيو الجاري، ومن جانبه أوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مسئول غرفة التوزيع داخل غرفة صناعة السينما، أن هناك عددًا من الأفلام التي سيتم طرحها في موسم الصيف 2023 ومن بينها: «أبونسب» و«شماريخ» بالإضافة إلى «وش فى وش».