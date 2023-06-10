تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023

أعلنت هيئة السكك الحديدية، رفع درجات الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب وتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.

استعدادات السكة الحديد لعيد الأضحى المبارك

وأكدت الهيئة في تقرير لها، على تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات و أفراد الأمن الإداري لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء خلال عطلة العيد مع استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات والتأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية.

وأعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 22 يونيو 2023 حتى 8 يوليو 2023 علاوة على القطارات الحالية، لافتة إلى أن القطارات الإضافية جاءت كالتالي:

أولًا: تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة / الأقصر والعكس:

- قطار 2040 (تالجو) القاهرة / الأقصر يعمل في الفترة من 22 يونيو حتى 7 يوليو حيث يقوم الساعة 8:40 مساءً من محطة القاهرة يصل الأقصر الساعة 5:10 صباحًا.

- قطار 2041 (تالجو) الأقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من 23 يونيو حتى 8 يوليو حيث يقوم الساعة 8:30 صباحًا من محطة الأقصر يصل القاهرة الساعة 5:25 مساءً.

ثانيا: تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس:

- قطار 1940 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 22 يونيو حتى 7 يوليو حيث يقوم الساعة 9:50 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 10:30 صباحًا.

- قطار 1941 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23 يونيو حتى 8 يوليو حيث يقوم الساعة 10:30 مساءً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

- قطار 1946 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل يوم 26 يونيو فقط حيث يقوم الساعة 5:00 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 5:15 صباحًا

- قطار 1947 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل يوم 1 يوليو فقط حيث يقوم الساعة 12:50 صباحًا من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 3:00 مساءً.

ثالثًا: تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس:

- قطار 1942 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 22 يونيو حتى 7 يوليو حيث يقوم الساعة10:40 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا.

- قطار 1943 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23 يونيو حتى 8 يوليو حيث يقوم الساعة 3:00 مساءً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 3:40 صباحًا.

- قطار 1944 ( ثالثة مكيفة ) الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 25 يونيو فقط حيث يقوم الساعة 5:10 مساءً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 9:05 صباحًا.

قطار 1945 ( ثالثة مكيفة) أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 2 يوليو فقط حيث يقوم الساعة 9:30 مساءً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 1:15 مساءً.

رابعًا: تشغيل قطارات تهوية ديناميكية بين القاهرة / أسوان والعكس:

- قطار 2202 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 23/ 6 حتى 8/7 حيث يقوم الساعة 12.45 صباحًامن محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 1.45 مساءً.

- قطار 2203 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتى 8/7 حيث يقوم الساعة 7.35 مساءً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.55صباحًا.

- قطار 2204 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 22/ 6 حتى 7/7 حيث يقوم الساعة 10.20صباحًامن محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.05 مساءً.

- قطار 2205 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتى 8/7 حيث يقوم الساعة 10.15صباحًامن محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 10.40 مساءً.

خامسًا: تشغيل قطارات للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش:

- قطار 2242 ( تهوية ديناميكية ) للاتحاد النوعي القاهرة / أسوان يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.10 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 7.25 صباحًا.

- قطار 2243 ( تهوية ديناميكية ) للاتحاد النوعي أسوان / القاهرة يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20مساءً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.15 صباحًا.

- قطار 2244 ( تهوية ديناميكية ) للأندية النوبيه الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساءً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.20صباحًا.

- قطار 2245 ( تهوية ديناميكية ) للأندية النوبية أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 9.45 مساءً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 2.05 مساءً.

- قطار 2246 ( تحيا مصر ) لنادي النوبه القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة7.40صباحًا.

- قطار 2247 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية أسوان / القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20 مساءً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 7.35 صباحًا.

- قطار 2248 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 3.00 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة4,25 صباحًا.

- قطار 2249 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية أسوان / القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساءً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 7.00 صباحًا.

- قطار 2250 ( تحيا مصر ) لنادي الجعافرة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 7.50 مساءً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 1,00 مساءً.

- قطار 2251 ( تحيا مصر ) لنادي الجعافرة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساءً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 11.50 صباحًا.

- قطار 2252 ( تحيا مصر ) لنادي أبو الريش الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 مساءً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 05.00 صباحًا.

- قطار 2253 ( تحيا مصر ) لنادي أبو الريش أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 1.20 مساءً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 6.10 صباحًا.