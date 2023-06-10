موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة الغربية 2023.. «تجهيز 370 ساحة»

موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة الغربية 2023 يتطلع الكثير من أهالي المحافظة لمعرفته، تزامنا مع قرب انتهاء شهر ذو القعدة، حيث أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء 28 يونيو الجاري.

موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة الغربية 2023

وأعلنت هيئة البحوث الفلكية والهيئة العامة المصرية للمساحة، أن شهر ذو القعدة سيكون 29 يوما فقط، وموعد عيد الأضحى المبارك الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري، وموعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة الغربية 2023 في تمام الساعة 6:20 صباحا.

تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بمحافظة الغربية 2023

وكشف مسؤول بمديرية الأوقاف بالغربية لـ«الوطن»، أنه ستقام شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المساجد المسموح بها إقامة صلاة الجمعة، والساحات الشعبية التي تم ترشيحها من قبل الإدارات التابعة للمديرية، ويبلغ عددها نحو 370 ساحة، سيتم تجهيزها بالفرش ومكبرات الصوت، بجانب وجود أماكن مخصصة للسيدات.