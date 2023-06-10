موعد صلاة عيد الأضحى بالفيوم 2023 وعدد أيام الإجازة

يرغب أهالي محافظة الفيوم معرفة موعد صلاة عيد الأضحى بالفيوم 2023 والذي يحل علينا بعد أيام قليلة، ليتمكنوا من الاستعداد مبكرًا لأداء الصلاة، فضلًا عن شراء ملابس العيد لأبنائهم وإعداد الأضاحي التي يبدأون في التضحية بها بعد أداء الصلاة مباشرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد صلاة عيد الأضحى بالفيوم 2023، ومتى تبدأ إجازة عيد الأضحى في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد صلاة عيد الأضحى بالفيوم 2023

وطرح العشرات من أهالي المحافظة سؤالًا حول موعد صلاة عيد الأضحى، وهو ما أجاب عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موضحا أنّ موعد صلاة عيد الأضحى بالفيوم 2023، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، ستكون الساعة 6:25 صباح الأربعاء 28 يونيو الجاري.

موعد وقفة عرفات

وفيما يخص موعد وقفة عرفات فإنّها توافق يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري، وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

في أي وقت تصلى صلاة العيد؟

وأجابت دار الإفتاء في بيان سابق لها عن سؤال الآلاف حول في أي وقت تصلى صلاة العيد؟، موضحة أنّها تكون بعد شروق الشمس وارتفاعها بقدر رمح، أي ما يعادل نحو 15 إلى 20 دقيقة بعد شروق الشمس في أول أيام عيد الأضحى، ويمتد وقتها حتى موعد أذان الظهر، ويجوز شرعًا أن يتم أدائها للشخص وحيدًا أو برفقة أسرته في المنزل إذا تعذر عليه أدائها في المسجد.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي؟

ويشغل سؤال متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكوميـ عددا كبيرا من الموظفين، وهو ما أوضحه الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية بأنّها تستمر لمدة 5 أيام، تبدأ من يوم وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو وتستمر حتى السبت 1 يوليو المُقبل، ويدخل ضمنها إجازة 30 يونيو التي توافق يوم الجمعة.