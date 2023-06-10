ضبط 29 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطرى في شن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأسواق والمحال العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك، بنطاق المحافظة، وذلك خلال الفترة من 24 أبريل حتى 25 مايو الماضي.

حملات على الأسواق بالمنوفية

وأشار الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطرى، أن الحملات علي الأسواق أسفرت عن تحرير 35 محضر جنح، وذلك لمخالفته أحكام القانون 10 لسنة 1966، والقرار رقم 517 لسنة 1986، بإجمالي مضبوطات 28 طنا، و933 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

التنسيق بين الجهات الحكومية

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، ومتابعة مدى توافر كل السلع الغذائية ومدى صلاحيتها، مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.