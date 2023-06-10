محافظ الشرقية يوجه بإجراء الصيانة الدورية لمعدات مستشفى مشتول السوق

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى مشتول السوق المركزي، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى، والتأكد من التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المحددة للعمل والنوبتجيات المكلفين بها.

انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية

وتفقد المحافظ قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي، مشدداً على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة والتأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية لتقديم أفضل خدمة علاجية للمرضي متمنياً لهم الشفاء العاجل.

مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى

واطمئن محافظ الشرقية على الحالة الصحية للمرضى، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشدداً على إدارة المستشفى بحسن استقبال المرضي والمترددين على المستشفى وتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وتوجه محافظ الشرقية لتفقد شوارع العروبة وعمر بن الخطاب والمدينة المنورة، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الرصف وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة، وكذلك طريق 39 «كفر أبراش- مشتول السوق- منيا القمح»، بمسافة 1.6 كم، مؤكداً أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية تفقد معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المحددة، والتي تقل عن السوق لتخفيف العبء والمعاناه عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.