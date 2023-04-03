تفاصيل وفاة إمام مسجد بأزمة قلبية في مشتول السوق بالشرقية

خيم الحزن على أهالي قرية المنير بمحافظة الشرقية، بسبب وفاة إمام مسجد القرية، إثر أزمة قلبية مفاجأة بمنزله، وتبادل الأهالي كلمات الرثاء في فقيدهم الشيخ ناصر البدوي.

إدارة أوقاف مشتول تنعى الفقيد

ونعت اليوم الاثنين إدارة أوقاف مشتول السوق الفقيد الشيخ ناصر البدوي، فيما توافد الأئمة ورجال الأوقاف والأهالي على منزل الشيخ لتقديم واجب العزاء لأسرته.

وقال الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، لـ«الوطن»، إن الشيخ ناصر البدوي ابن المنير بمركز مشتول السوق، توفي بأزمة قلبية مفاجأة، لافتا إلى أنه تعرض لأزمة قلبية مفاجأة أسقطته أرضا، وكانت النهاية إذ فاضت روحه لبارئها، لافتا إلى أن آخر ما فعله الشيخ كان درسا في أمسية دينية بإحدى قرى مشتول السوق.

صلاة الجنازة ظهر الاثنين

وأشار وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية أنه تم تشييع جثمان الفقيد اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر في مشهد جنائزي مهيب، وتألم لرحيله الجميع لحسن خلقه وسيرته الطيبة.

وكيل مديرية الأوقاف يرثي الفقيد

وأضاف أن الشيخ الفقيد كان على وشك الخروج من العمل بالأوقاف للمعاش خلال أيام قليلة، إلا أن الله اختاره إلى جواره، وغادر الحياة في أيام فضيلة مباركة، داعيا له المولى عز وجل بالرحمة والعفو وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.