وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى مشتول السوق 

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ علي مستشفى مشتول السوق المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

تنظيم المخزن الخاص بأدوية ومستلزمات الطوارئ

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، كما تابع العمل بقسم الاستقبال والطوارئ، ومناظرة الحالات بها، وإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم، موجهاً بتخصيص غرفة بالاستقبال لحالات عقر الحيوان، وميكنة السجلات الخاصة بها، كما وجه بتنظيم المخزن الخاص بأدوية ومستلزمات الطوارئ.

توافر الأدوية الخاصة بمرضى العناية المركزة

كما اطمأن علي الحالة الصحية لمرضى العناية المركزة، ومن توافر الأدوية الخاصة بها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، متفقدا قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، ومهنئا السيدات بعيد الأم، والعاملين والمرضى بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وموجهاً بتعديل مواعيد تقديم خدمة الغسيل الكلوي خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع ظروف المرضى.

ووجه «مسعود» بتخصيص غرفة لسحب العينات مستقلة عن المعمل الرئيسي، لضمان عدم دخول المرضى إلى الجزء الخاص بالأجهزة والتحاليل الطبية، موجهاً مدير المستشفى بالمتابعة المستمرة للأقسام المختلفة، والتأكد من تطبيق كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي بها، وفصل النفايات، ومن الإجراءات الصحيحة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.