أسعار الأضاحي 2023 بسوق الخميس في محافظة كفر الشيخ.. حسب النوع والحجم

يفصلنا 18 يوماً عن حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يبدأ المضحون البحث لمعرفة أسعار الأضاحي 2023 بسوق الخميس في محافظة كفر الشيخ، أحد أكبر الأسواق في المحافظة لتجارة الماشية، حيث يقع في نطاق مدينة كفر الشيخ، وسجلت الأسعار الماشية تفاوتا بحسب نوع والحجم.

أسعار الأضاحي 2023 بسوق الخميس في محافظة كفر الشيخ

وذكر حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار الأضاحي 2023 بسوق الخميس في محافظة كفر الشيخ، جاءت متفاوتة، وذلك وفقاً للنوع، والوزن لكل أضحية على حدة، حيث سجلت أسعارها التالي:

- يبدأ سعر خروف الأضحية من 8 آلاف حتى 12 ألف جنيه.

- يبدأ سعر الماعز للأضحية من 5 آلاف حتى 9 آلاف جنيه.

- يبدأ سعر عجل الجاموس للأضحية من 35 ألف حتى 75 ألف جنيه.

- يبدأ سعر عجل البقر للأضحية من 33 ألفا حتى 65 ألف جنيه.

تفاوت أسعار الأضاحي 2023 في كفر الشيخ

وأشار أيضاً أن الأضاحي في سوق الخميس بسوق الخميس جيدة وتتميز بأنها لحوم بلدية، ذات طعم ومذاق شهي من المزارع الخاصة بالثروة الحيوانية، ومربي الماشية بالمحافظة.