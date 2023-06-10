أسعار الأضاحي 2023 في أسواق محافظة الفيوم.. اعرف سعر الكيلو قائم

يرغب كثير من المواطنين في معرفة أسعار الأضاحي 2023 في سوق محافظة الفيوم، سواء فيما يخص سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم، أو سعر الخروف، وذلك لحرصهم على ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، كُل حسب مقدرته المالية، فهناك من يرغب في أضاحي الخراف، فيما يشترك عدد معين في عجل واحد.

أسعار الأضاحي 2023 في سوق الفيوم

وتضم محافظة الفيوم سوقين كبيرين، أحدهما يقام اليوم السبت في مركز طامية، والآخر يوم الثلاثاء في العزب بدائرة مركز الفيوم، وكلاهما يتم الإعلان فيهما عن أسعار الأضاحي 2023 في سوق الفيوم حسب العرض والطلب.

أسعار المواشي في مصر 2023

وكشف مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أسعار المواشي في مصر 2023 والتي يجرى البيع والشراء بها اليوم في سوق السبت بالفيوم، وجاءت كالتالي:

- سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2023 يتراوح بين 135 حتى 145 جنيهًا.

- سعر الكيلو العجول قائم اليوم سجل 145 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو اللحم الحي اليوم الجاموسي يتراوح بين 110 حتى 120 جنيهًا للكيلو القائم.

كم سعر كيلو لحم الخراف في مصر؟

وطرح كثير من الأهالي سؤالًا حول كم سعر كيلو لحم الخراف في مصر؟، وهو ما كشفت عنه الغرفة التجارية وفقًا للتدوال في أسعار الأضاحي 2023 في سوق محافظة الفيوم اليوم السبت، بأنّ سعر كيلو الخرفان «الضأن»، اليوم، تتراوح بين 160 حتى 170 جنيهًا للكيلو القائم.

ويتراوح سعر الخروف 50 كيلوجراما بين 8 آلاف حتى 8500 جنيه، بحسب سعر اليوم قائم في مصر، والذي يتم التداول به في سوق السبت.

أسعار اللحوم اليوم 2023

وأشار رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، إلى أنّ أسعار اللحوم اليوم في محال الجزارة بمختلف أرجاء المحافظة سجل بين 280 وحتى 300 جنيهًا في القرى الريفية ومراكز المحافظة، بينما سجل كيلو اللحم البقري نحو 330 جنيهًا لدى محال الجزارة المنتشرة في مختلف أرجاء مدينة الفيوم.