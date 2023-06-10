غرامة إقامة شوادر الأضاحي في الشوارع.. تصل إلى 10 آلاف جنيه بالقاهرة

تحظر المحافظات إقامة أي شوادر لعرض الأضاحي بالطرق العامة والميادين سواء للمواطنين أو محلات الجزارة مع اقتراب عيد الأضحى للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري وعدم إعاقة حركة المرور، مع تحديد غرامة إقامة شوادر الأضاحي في الشوارع الرئيسية والميادين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع أي تجاوزات.

غرامة إقامة شوادر الأضاحي في القاهرة

وأكدت محافظة القاهرة على فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي طوال أيام العيد بالمجان، مع تحرير محاضر بيئية لكل من يخالف وينحر أضاحي بالشارع ويضربالبيئة ويتسبب في وجود مخلفات، حيث تتفاوت المخالفة حسب حجمها وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

غرامة إقامة شوادر الأضاحي في الجيزة

شددت محافظة الجيزة على حظر إقامة شوادر الأغنام والماشية بالشوارع الرئيسية والميادين، ومن يرغب في ذلك عليه استخراج تصريح، وفي حالة الموافقة على إقامة شادر يكون بعيدا عن حرم الطريق، وغرامة إقامة شوادر الأضاحي بالجيزة تصل لمبلغ 3 آلاف مع إزالة الإشغالات وتنظيف المكان جيدا.

طلبات إقامة الشوادر

وفي سياق متصل، بدأت بعض الأحياء بالمحافظات تلقي طلبات الحصول على تصاريح إقامة الشوادر بمحال الجزارة لبيع وعرض اللحوم بمناسبة اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك والتشديد على إقامة أي شوادر لعرض الأضاحي الحية بالشوارع دون تصريح.

غرامة إقامة شوادر الأضاحي في الإسكندرية

حدد وسط الإسكندرية غرامة إقامة شوادر الأضحي للمحلات المخالفة بغلق المحل وفرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه وغرامة بيئية 25 ألف جنيه حالة مخالفة اشتراطات الذبح بمحال الجزارة.

غرامة إقامة شوادر الأضاحي في الطرق العامة

وفي حالة إقامة شوادر لعرض الأضاحي الحية بالطرق العامة يتم إزالتها وفرض غرامة إعادة الشيء لأصله قدرها 3 آلاف جنيه، والتشديد على ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان خلال أيام عيد الأضحي المبارك بداية من أول يوم وعلى مدار 3 أيام.