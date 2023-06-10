تحذير من نزول شواطئ الإسكندرية غربا.. الرايات الصفراء مرفوعة (صور)

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية المصطافين من نزول المياه في القطاع الغربي لشواطئ الإسكندرية اليوم، حيث تم رفع الرايات الصفراء على الشواطئ ما يعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا، حيث يسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، فيما يكون النزول متاحا بشكل آمن على شواطئ الإسكندرية شرقا.

لون الرايات على شواطئ الإسكندرية

وبحسب بيان «مصايف الإسكندرية» اليوم، فإنه تم رفع الرايات خضراء في القطاع الشرقي، بينما شهد القطاع الغربي رفع الرايات الصفراء والتي تعني لا بد من الالتزام بالنزول في المناطق المحددة للسباحة الآمنة.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية اليوم

وأكدت إدارة المصايف أن نسب الإشغال على شواطئ الإسكندرية مع منتصف نهار اليوم بلغت 25% في القطاع الشرقي، بينما القطاع الغربي تراوحت من 15 إلى 20%.

معدل ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

وجاء ذلك بعدما شهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.5 متر، وهو أمر معتدل إلى مضطرب بشكل بسيط، بحسب وصف هيئة الأرصاد الجوية، ما تبعه نصائح بضرورة توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.

تعليمات مع رفع الرايات الصفراء

وطالبت مصايف الإسكندرية، الجميع، بالالتزام بالتعليمات ومتابعة ألوان الرايات المرفوعة واتباع تعليمات رجال الإنقاذ بالتزامن مع ارتفاع الأمواج نسبيا على شواطئ الإسكندرية.