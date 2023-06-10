إحالة أطباء وإداريين بوحدة «زاوية العوامة» في مطروح للتحقيق

أحال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عددا من الفريق الطبي والإداري العاملين بوحدة زاوية العوامة الصحية للرعاية الأساسية للتحقيق بالإدارة القانونية بالمديرية، بسبب تدني مستوى النظافة والقصور في الأداء.

زيارة ميدانية للوحدات لتأمين الساحل الشمالي

كان وكيل وزارة الصحة بمطروح، أجري جولة ميدانية مفاجأة في وقت مبكر، اليوم السبت، للمرور على وحدات الرعاية الأولية بزاوية العوامة الصحية التابعة للإدارة الصحية بالضبعة، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة تزامنا مع بدء تنفيذ خطة التأمين الطبى للساحل الشمالي 2023.

الخدمات الطبية في الوحدة

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح غرف الإستقبال بوحدة زاوية العوامة في مركز ومدينة الضبعة، ومعمل الوحدة، وعيادة الأسنان وغرفة التعقيم وسكن الفريق الطبى، كما اطلع على مؤشرات أداء عمل الوحدة حيث تخدم الوحدة قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة زاوية العوامة والقرى المجاورة لها، وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل.

تفعيل عيادة تنظيم الاسرة والمعمل

وأوضح وكيل صحة مطروح، في بيان، أنه لاحظ احتياج الوحدة لتفعيل عيادة تنظيم الاسرة والمعمل وتبين وجود بعض الملاحظات الإدارية، ووعد بالعمل على حلها مع الإدارات المعنية بالمديرية وبصفة عاجلة مع المتابعة الشخصية لوكيل الوزارة على أداء الوحدة فى الفترة المقبلة وتكليف إدارة المتابعة بالمديرية بمتابعة العمل بالوحدة بصفة مستمرة والعرض.

رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية

ونبه علي أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، مع إستمرار منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.