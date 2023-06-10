5 قتلى جراء انفجار في مصنع للصواريخ والمتفجرات بضواحي أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل 5 أشخاص جراء انفجار وقع بمصنع للصواريخ والمتفجرات بضواحي العاصمة أنقرة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن الانفجار أسفر عن مقتل 5 أشخاص وتم فتح تحقيقات قضائية وإدارية للوقوف على ملابسات الحادث، حسبما أوردت صحيفة «صباح» التركية على موقعها الإلكتروني.

تصاعد الدخان فوق المصنع

وتصاعد الدخان فوق المصنع، وٌسمع صوت انفجاري في الأماكن المجاورة، وتم إرسال عدد كبير من رجال الشرطة والإسعاف وإدارة الطوارئ ورجال الإطفاء إلى موقع الحادث.

ويواصل رجال الإطفاء في أنقرة جهودهم في البحث والإنقاذ داخل المصنع.

وقال حاكم أنقرة واصب شاهين، إنه في حوالي الساعة 8.45 صباحا، وقع انفجار نتيجة تفاعل كيميائي، وتوفي 5 أشخاص، فيما لم يصب أحد.