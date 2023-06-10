عرض وثائقي «أهل الشاطئ الآخر» في ختام فعاليات أيام القاهرة السينمائية

يختتم برنامج أيام القاهرة السينمائية، فعاليات نسخته السادسة في سينما «زاوية» بوسط البلد، مساء اليوم، بعرض الفيلم الوثائقي «أهل الشاطئ الآخر» للمخرج ماهر أبي سمرا، في تمام الساعة السابعة مساء، بعد مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية حول العالم منها، أمستردام وسينما دو ريل للأفلام الوثائقية.

ويلي عرض الفيلم ندوة نقاشية مع الجمهور تديرها المخرجة سلمى الطرزي، مع المخرج اللبناني ماهر أبي سمرا، عبر تطبيق «زوم»، لمناقشة الجمهور والرد على أسئلتهم، ويعرض الفيلم بترجمة للغة الإشارة إضافة إلى وصف صوتي للمكفوفين.

تفاصيل فيلم «أهل الشاطئ الآخر»

ويلقي فيلم «أهل الشاطئ الآخر» الضوء على الصداقة بين «سيلفانا» التي تعاني إعاقة جسدية تجعلها جالسة على كرسي متحرك، وبين «محمد» الذي على الرغم من إعاقته البصرية يقوم بدفع كرسيها بحسب إرشادها له، ويكشف الفيلم إصرارهما على العيش والكفاح حتى مع التجارب المؤلمة التي مرا بها.