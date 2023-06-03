عرض «حمى البحر المتوسط» و«حرقة» ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية

تتواصل فعاليات أيام القاهرة السينمائية المقامة بـ سينما «زاوية» في وسط البلد، حيث يعرض في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الفيلم الفلسطيني «حمى البحر المتوسط» للمخرجة مها الحاج، ويعتبر العرض الأول للفيلم في مصر بعد مشاركته في مسابقة «نظرة ما» في مهرجان كان السينمائي 2022 وحصوله مها الحاج على جائزة أفضل تأليف، كما رشحته فلسطين لتمثيلها في فئة أفضل فيلم عالمي بجوائز أوسكار.

تدور أحداث فيلم «حمى البحر المتوسط»، حول كاتب يعيش برفقة عائلته يدعى «وليد»، ويعاني من الاكتئاب الذي يعيقه عن الوصول إلى أحلامه في مهنة الكتابة، وذلك حتى يتعرف على جاره المحتال الصغير «جلال»، لتنشأ بينهما صداقة ولكنها تتحول إلى مأساة.

بعد عرضه في مهرجان كان السينمائي.. الفيلم التونسي «حرقة» في أيام القاهرة السينمائية

كما يعرض الفيلم التونسي «حرقة» للمخرج لطفي ناثان، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية، وذلك بعد مشاركته في مسابقة «نظرة ما» في مهرجان كان السينمائي 2023.

تدور أحداث الفيلم حول «علي»، الذي يقوم بدوره الفنان آدم بيسا، وهو شاب في العشرينات من عمره يكسب رزقه من بيع الغاز الممنوع في الشوارع، ويحلم علي بحياة أفضل لنفسه لكن مسؤولياته المنزلية تتصاعد عندما يتركه والده ويصبح مسؤولاً عن شقيقتيه الصغيرتين، مع تعرض الأسرة للإخلاء الوشيك من منزلهم، لذا يسعى للحصول على عمل وتحقيق حياة أكثر استقرارًا، لكن في مجتمع محفوف بالفساد لا تظهر إلا الفرص غير المشروعة، ويتخذ «علي» قرارًا قد لا عودة عنه.