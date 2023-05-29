عرض فيلم «أهل الشاطئ الآخر» ضمن فعاليات «أيام القاهرة السينمائية» اليوم

تتواصل فعاليات «أيام القاهرة السينمائية» في نسختها السادسة المقامة في سينما زاوية، ويعرض فيلم «أهل الشاطئ الآخر» للمخرج ماهر أبي سمرا، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، كما يعاد عرضه السبت 10 يونيو المقبل.

ويلقى فيلم «أهل الشاطئ الآخر» الضوء على الصداقة بين «سيلفانا» التي تعاني إعاقة جسدية تجعلها جالسة على كرسي متحرك، وبين «محمد» الذي على الرغم من إعاقته البصرية يقوم بدفع كرسيها بحسب إرشادها له، ويكشف الفيلم إصرارهما على العيش والكفاح حتى مع التجارب المؤلمة التي مرا بها، ويعرض الفيلم مع ترجمة فورية للغة الإشارة بالإضافة إلى وصف صوتي للمكفوفين.

تفاصيل فيلم «تحت الشجرة» قبل عرضه ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية

وفي تمام الساعة العاشرة مساء، يعرض الفيلم التونسي «تحت الشجرة» للمخرجة أريج السحيري، ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية التي تمتد فعالياتها حتى 10 يونيو المقبل، وهو الفيلم المبني على أحداث حقيقية، وحصد عدد من الجوائز من بينها جائزة لجنة تحكيم EcoProd من مهرجان كان السينمائي، بالإضافة إلى التانيت الفضي من أيام قرطاج السينمائية، والبايارد الذهبي من مهرجان تامور السينمائي.