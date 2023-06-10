أستاذ طب الأحياء المائية: 20 نوعا من القروش مهددة بالانقراض

قال الدكتور عادل عبد العليم شاهين، أستاذ طب الأحياء المائية كلية الطب البيطري جامعة بنها وخبير بالاتحاد الأفريقي، إنه من بين 200 نوع من القروش هناك 20 نوعا مهددة بالانقراض، وهناك جهود من البيئة لحماية هذه الأنواع من الصيد غير الشرعي، الذي يستهدف صيدها لبيع الزعانف بآلاف الدولارات، إذ يقوموا بتقطيع القرش والتخلص من بقايا بالبحار كمخلفات، وهو ما يعمل على تجمع القروش.

أنثى القرش يتسم سلوكها بالعدوانية وقت وضع البيض

وأضاف «شاهين»، في حديثه لـ«الوطن»، أن مهاجمة القروش للإنسان تأتي مصادفة نادرة بمرور أنثى القرش «هاربة» من تجمعات القروش بحثًا عن الهدوء والأمان لوضع بيضها قبل العودة بتجمعات القروش مرة أخرى، إذ تكون الأنثى في هذه الفترة بحالة غير طبيعية ويتسم سلوكها ببعض الشراسة.

القرش يتجنب الاقتراب من الشواطئ

وأكد أستاذ طب الأحياء، أن الشواطئ دائما ما تتسم بالأمان خاصة وأنها تخضع للمسح من قبل قائمين على الشواطئ وجهات متعددة، ويتم بناءً على هذا المسح وضع العلامات التحذيرية وتحديد أماكن الغطس والسباحة وغيرها، ووجود قرش بأماكن قريبة من الشاطئ يعني تغييرها لمسارها كواقعة طارئة وغير معتادة، فالقروش لا تستهدف الإنسان بالأساس.