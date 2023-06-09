أستاذ طب الأحياء المائية: القروش تتسم بالشراسة ما بين شهري يونيو وديسمبر

قال الدكتور عادل عبد العليم شاهين، أستاذ طب الأحياء المائية بكلية الطب البيطري جامعة بنها، إن أسماك القروش ليست جديدة على الكرة الأرضية، فهي موجودة من 450 مليون عام، لافتا إلى أن الهيكل العظمي الخاص بالقروش قديمًا كان عبارة عن غضاريف مغطاة بقشر العظام، ثم ظهرت القروش الحديثة ذات الهيكل العظمي منذ 100 مليون عام.

مناطق تجمعات القرش معروفة بعيدًا عن الشواطئ

وأضاف «شاهين»، في حديثه لـ«الوطن»، أن مصر بها 9 أنواع من القروش، من بينها نوع يطلق عليه التايجر أو «النمر»، مشيرًا إلى أن تجمعات سمك القرش ترتكز بمناطق معروفة بالبحر الأحمر في مصر، إذ أن لها مناطق تجمع شهيرة بعيدًا عن الشواطئ، من بينها منطقة بيت القروش «السيستون»، ومنطقة عرق سمية، وجزيرة الجيفتون، ومنطقة أبو الكيفان بسفاجا ومنطقة الروكي جنوب البحر الأحمر، ومنطقة الشعاب بشرم الشيخ.

مهاجمة القرش للإنسان من الأمور نادرة الحدوث

وأوضح أستاذ طب الأحياء المائية كلية الطب البيطري جامعة بنها، أن أسماك القرش تتسم بالشراسة في الفترة ما بين شهري يونيو وديسمبر، خاصة إذا كانت سمكة القرش أنثى، التي تهرب من الذكور بهذا الوقت من العام لوضع البيض وتعود مرة أخرى بعد انتهاء هذه الأشهر للاطمئنان عليه، لافتًا إلى أن سبب شراستها يرجع لرغبتها بالهدوء دون وجود أي إزعاج، غير أن مساراتها تكن بعيدة تمامًا عن الشواطئ، لذا فأي حوادث خاصة بهجوم قرش على إنسان تكون نادرة الحدوث ومن باب الصدفة فقط لا غير، وتقدر بعشرات الحالات فقط حول العالم سنويًا.