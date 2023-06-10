انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «حقك تنظمي» بالإسكندرية غدا

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، بدء المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي»، غدا الأحد، وتستمر حتى 15 يونيو الجاري، في 4 مناطق طبية وهي «الجمرك، العجمي، العامرية، برج العرب»، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وبحسب بيان «صحة الإسكندرية»، فإنه تقدم خدمات الحملة التنشيطية بجميع عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية، بالإضافة للعيادات المتنقلة.

تفاصيل المرحلة الأولى من مبادرة حقك تنظمي

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في بيان، اليوم، إن عدد المنتفعات بالمرحلة الأولى من مبادرة حقك تنظمي والتي استمرت من 4 وحتى 8 يونيو، هو 11607 سيدة، وعدد المنتفعات الجدد 1900 سيدة، وتم عمل أشعة تليفزيونية لـ2588 سيدة، ومتابعة حمل 653 سيدة، وتم الكشف المبكر عن أورام الثدي 1292 سيدة، وكشف باطنة لـ1727 سيدة، وكشف أطفال لعدد 1774 طفلا، وتم عمل 20 ندوة بعدد حضور 959 رجلا وسيدة.

معارض نوادي المرأة

وأوضحت الدكتورة هنادي سامي، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه قد أقيم على هامش الحملة عدد من المعارض لنوادي المرأة التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ولها دور عظيم في تنمية الأسرة المصرية وحل القضية السكانية.