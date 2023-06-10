لتجنب تراكم الفواتير.. ماذا تفعل حال عدم مرور كشاف النور لتسجيل القراءة؟

بحلول نهاية كل شهر، وبعد أن يحصل الموظفين على مرتباتهم، يحرص كلا منهم على دفع جميع الفواتير الخاصة بالمرافق التي يستخدمونها، حتى لا تتراكم عليهم تلك الفواتير ما يؤدي إلى انقطاع الخدمة عنهم، وتعد فاتورة الكهرباء مم أبرز تلك الأساسيات التي يتم وضعها في الحسبان، وفي كثير من الأحيان، يتأخر الموظف المسئول عن الكشف على عدادات الكهرباء، أو محصل قيمة الفواتير، ما يؤدي إلى تراكم فاتورة الكهرباء عليهم.

وتوفر وزارة الكهرباء للمواطنين العديد من الخدمات التي تعمل على تسهيل استخدام مرفق الكهرباء عليهم، وحرصا منها على مساعدة المواطنين على تجنب الفواتير عليهم، تتيح لهم فرصة تسجيل عداد الكهرباء من خلال عدة طرق مختلفة، نوضحها من خلال هذا التقرير وفق الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي جاءت كالتالي:

طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء

وتتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر للمواطنين عدة طرق تمكنهم من تسجيل القراءة في حالة عدم مرور الكشاف لتسجيل قراءة العداد، وتتمثل في الآتي:

1- يمكن الاتصال على الرقم المدون خلف الفاتورة لتسجيل القراءة وذلك بتحديد الإدارة التابع لها المواطن.

2- يمكن تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي للشركة التابع لها المواطنين.

3- كما يمكن تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن طريق إرسالها عبر رقم واتس آب الخاص بالشركة التابع لها المواطن.

4- كما يمكن الاتصال على الرقم 121 للإبلاغ عن قراءة العداد.