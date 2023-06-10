إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أُصيب 3 أشخاص، بينهم سيدتان، في مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في إحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية بسبب لهو الأطفال ثم تطورت إلى مشاجرة، استخدم خلالها أحد الأطراف أسلحة النارية، وأصاب كل طرف أشخاصًا من الطرف الآخر.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى السيطرة على المشاجرة وإنهائها وضبط طرفيها، كما تم نقل المصابين للمستشفى.

مشاجرة بين عائلتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين في بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

السيطرة على المشاجرة

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس مباحث مركز طامية، إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ نشوب مشاجرة بين عائلتين بمدينة طامية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

أسماء المصابين في المشاجرة

وتسببت المشاجرة في إصابة كل من سيد بيومي حسن، 50 سنة، بجرح قطعي في اليد اليسرى وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وأماني سعد عبد الجواد، 30 سنة، بكدمة شديدة بالكتف الأيسر، ونهى سيد فرحات، 35 سنة، بكدمة شديدة في اليد اليمنى.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان المشاجرة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى القبض على طرفي المشاجرة، وتبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.