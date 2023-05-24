مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بسبب موبايل بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات متنوعة وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة شباب بسبب خلافات على "موبايل" في إحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، للسيطرة غلى المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بمشاجرة بين عائلتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين مجموعة شباب في قرية معصرة صاوي بدائرة المركز، بسبب خلافات على موبايل ووجود متوفي ومصابين.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متنوعة، جراء نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء وكسر زجاجات بين مجموعة شباب بسبب خلافًا على موبايل بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة انتهت بجثة و3 مصابين.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، والمصابين إلى مستشفى الجامعة بالفيوم وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

ضبط طرفي المشاجرة

وتمكن ضباط مركز شرطة طامية من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، وتحرير المحضر اللازمة بالواقعة، حيث ألقى كل طرف منهم اللوم على الآخر، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما.

انتداب الطبيب الشرعي للتشريح

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت باستدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان أسباب الوفاة، وإعداد تقرير بذلك.