عاجل.. السيسي: كل الأزمات هتعدي.. وصمدنا بفضل الإصلاحات ونطور إمكانياتنا باستمرار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية، إذ التقى خلال الجولة بطلبة الكلية الحربية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه مطمئن بشكل كبير على طلاب الكليات العسكرية: «أنا مطمن عليكم وبقلكوا مزيدا من الجهد والعمل والتدريب لمصلحة بلدنا».

وأضاف الرئيس موجهًا حديثه للطلبة: أنتم على علم بتداعيات الأزمة الاقتصادية على العالم ومصر، والمرة الماضة أخبرتكم أننا نحاول التخفيف من آثار تلك الأزمة، ونتحدث في أكثر من 5 سنين، بالإضافة إلى ذلك صمدنا بفضل الله وفضل الإصلاحات وأيضًا أمام كوفيد 19».

وأكد الرئيس، أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات على العالم وعلينا، ونحاول أن نخفف من آثارها، ولكن دون شك هي أزمة كبيرة جدا ولها تأثير كبير على الأسعار وسلاسل الإمداد، متابعًا: «كل يوم بنطور إمكانياتنا لمواجهة الأزمات، وإن شاء الله الأزمة دي هتعدي على خير زي ما كل أزمة بتمر على كل بلد وأي إنسان، وهي دي الدنيا ومفيش حاجة بثبت على حالها».