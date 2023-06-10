محمود عبد المغني يحتفل بعيد ميلاده مع ابنه: «2 جوزاء مولودين في نفس اليوم»

احتفل الفنان محمود عبد المغني، بعيد ميلاده بطريقة خاصة، إذ يشترك مع نجله في نفس يوم مولده، وكشف عن تفاصيل الاحتفال عبر حسابه على «إنستجرام».

محمود عبد المغني يحتفل بعيد ميلاده

نشر الفنان محمود عبد المغني صورة له مع نجله، وهما يحتفلان بعيد ميلادهما بتورتة: «تخيلو 2 جوزاء مولودين في نفس اليوم وكمان عايشين مع بعض.. كل سنة واحنا طيبين يا عمر».

وانهالت التعليقات على منشور الفنان محمود عبد المغني، من محبيه الذيم حرصوا على تهنئته بعيد ميلاده هو ونجله.

محمود عبد المغني في مسلسل حضرة العمدة

يذكر أن الفنان محمود عبد المغني، شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل حضرة العمدة، بجانب عدد كبير من الفنانين منهم روبي وإدوارد ومحمد محمود عبد العزيز وبسمة وأحمد رزق ونهلة سلامة، من تأليف إبراهيم عيسيى وإخراج عادل أديب.