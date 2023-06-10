رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محمود عبد المغني يحتفل بعيد ميلاده مع ابنه: «2 جوزاء مولودين في نفس اليوم»

كتب:

بسمة شطا
01:44 م | السبت 10 يونيو 2023
محمود عبد المغني

محمود عبد المغني

احتفل الفنان محمود عبد المغني،  بعيد ميلاده بطريقة خاصة، إذ يشترك مع نجله في نفس يوم مولده، وكشف عن تفاصيل الاحتفال عبر حسابه على «إنستجرام».

محمود عبد المغني يحتفل بعيد ميلاده 

نشر الفنان محمود عبد المغني صورة له مع نجله، وهما يحتفلان بعيد ميلادهما بتورتة: «تخيلو 2 جوزاء مولودين في نفس اليوم وكمان عايشين مع بعض.. كل سنة واحنا طيبين يا عمر».

وانهالت التعليقات على منشور الفنان محمود عبد المغني، من محبيه الذيم حرصوا على تهنئته بعيد ميلاده هو ونجله.

محمود عبد المغني في مسلسل حضرة العمدة

يذكر أن الفنان محمود عبد المغني، شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل حضرة العمدة، بجانب عدد كبير من الفنانين منهم روبي وإدوارد ومحمد محمود عبد العزيز وبسمة وأحمد رزق ونهلة سلامة، من تأليف إبراهيم عيسيى وإخراج عادل أديب.

اقرأ المزيد:

محمود عبد المغني يحكي ذكرياته في «عبود على الحدود»: علاء ولي الدين موتنا ضحك

محمود عبد المغني ينفي مشاركته في مسلسل «عملة نادرة» لـ نيللي كريم

محمود عبد المغني يكشف تفاصيل شخصيته في«الكتيبة 101».. قصة حقيقية لبطل مصري

ملخص الحلقة 6 مسلسل حضرة العمدة.. إنقاذ روبي على يد محمود عبد المغني
بقلم بسمة شطا