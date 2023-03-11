محمود عبد المغني يكشف تفاصيل شخصيته في«الكتيبة 101».. قصة حقيقية لبطل مصري

يشارك الفنان محمود عبد المغني في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل الكتيبة 101، وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين سيكون على رأسهم الثنائي أسر ياسين وعمرو يوسف .

حيث كشف الفنان محمود عبد المغني، تفاصيل البوستر الخاص بشخصيته في مسلسل الكتيبة 101 من خلال مشاركته مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

تفاصيل شخصية محمود عبد المغنى في الكتيبة 101

وأعلن الفنان محمود عبد المغني من خلال البوستر عن اسم الشخصية التي يقدمها في العمل حيث قال: «الرائد هارون قصة حقيقية لبطل مصري».

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101 يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم آسر ياسين وعمرو يوسف ووفاء عامر وفتحي عبد الوهاب ومحمود عبد المغني وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

كما يشارك الفنان محمود عبد المغني في السباق الرمضاني بمسلسل حضرة العمدة، بجانب روبي ومحمد محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله وبسمة وسميحة أيوب وآخرين .