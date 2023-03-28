ملخص الحلقة 6 مسلسل حضرة العمدة.. إنقاذ روبي على يد محمود عبد المغني

يرغب قطاع كبير من الجمهور، في معرفة ملخص الحلقة 6 من مسلسل حضرة العمدة، والتي بدأت بحالة الفوضى التي شهدها ملعب قرية تل شبورة، إثر الاشتباكات التي وقعت بين اللاعبين والجمهور فيما بعضهم، بعد غضب أحد اللاعبين من تصرف زميله بالفريق المنافس، وتغزله في روبي، عمدة قرية.

وتضمن ملخص الحلقة 6 مسلسل حضرة العمدة، إصابة روبي بحالة من القلق والخوف، إذ إنها كانت موجودة بالملعب خلال وقوع الاشتباكات، ليظهر لها الفنان محمود عبد المغني، فجأة من وسط الناس، ويمد يده ليصطحبها خارج الملعب والفرار من الزحمة والفوضى، وذلك دون سابق معرفة بينهما.

تفاصيل شخصية محمود عبد المغني

وتوجه محمود عبد المغني، بصحبة روبي، إلى منزلها بقرية تل شبورة، حيث سألته عن هويته ومن أين ظهر لها فجأة داخل الملعب، حيث أوضح أنه يُدعى «جمال صبرة»، دون أي تفاصيل أخرى، إذ وجهت له الشكر على إنقاذها من الفوضى التي جرت.

وقال محمود عبد المغني، ضمن ملخص الحلقة 6 مسلسل حضرة العمدة، لـ روبي، «معلش على اللي حصل، الناس مش متعودة إن واحد ست تتولى منصب عمودية القرية، أو واحدة ست تنزل الملعب.. أنتي عملتي سبق في الرياضة بقرية تل شبورة».

وفجأة وضمن ملخص الحلقة 6 مسلسل حضرة العمدة، وجهت روبي الشكر مجددًا إلى محمود عبد المغني، بعد الرسومات التي صنعها على سيارتها، في الحلقات الأولى، دون معرفة أحد، إذ اكتشفت الأمر بالصدفة فيما بعد، حيث قالت: «شكرًا على رسومات العربية.. عجبتني جدًا».

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي ووفاء عامر

وتُقدم روبي من خلال مسلسل حضرة العمدة، شخصية فنية جديدة، حيث تظهر بدور الدكتورة صفية الفارس، التي تتغير حياتها فجأة، بعد وفاة زوجها أمام عينها خلال ممارسته الرياضة، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، حيث تتولى بعد ذلك منصب عمودية قرية تل شبورة، بترشيح وتخطيط من الفنان أحمد رزق، ابنها عمها والذي يجسد شخصية المستشار جلال الفارس، لتعيش أجواء مليئة بالخلافات والصراعات.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر شبكة تليفزيون الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، وأخيرًا الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.