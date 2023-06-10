كيف يمكنك إجراء مكالمة جماعية من التليفون الأرضي؟.. السر في زر الحرارة

على مدار السنوات القليلة الماضية، اتجه الكثيرون إلى استخدام الهاتف المحمول لإجراء مكالمات الاتصال بالأشخاص الآخرين، نظرا لسهولة استخدامه باعتباره هاتف متنقل، واعتقادا منهم أنه به مزايا أفضل من استخدام التليفون الأرضي، ولكن تحرص الشركة المصرية للاتصالات باستمرار على استحداث خدمات جديدة للتسهيل على المواطنين.

وتعد خاصية المكالمة الجماعية عبر الهاتف الأرضي من أبرز الخدمات التي تم إدراجها ضمن خطط تطوير خصائص التليفون الأرضي، إذ تتيح تلك الخدمة للعميل فرصة التحدث إلى أكثر من طرف في وقت واحد.

خطوات إجراء مكالمة جماعية عبر التليفون الأرضي

ويمكن للعملاء إجراء مكالمة جماعية عبر الهاتف الأرضي من خلال الخطوات التالية:

- قم بالاتصال بالشخص الأول الذي تريده طرفًا في المكالمة.

- اضغط على زر الحرارة مرة واحدة لتحصل على الحرارة التي تتيح لك فرصة الاتصال بشخص آخر.

- قم بعدها بالاتصال بالشخص الثاني الذي ترغب في إدخاله في المحادثة.

- ثم قم بالضغط على زر الحرارة مرتين، وبذلك يمكنك التحدث إلى الإثنين في وقت واحد.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين فرصة الاشتراك في خدمة المكالمة الجماعية، عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها، مقابل 4 جنيهات شهريًا يتم دفعها مقدمًا كل 3 شهور في الفاتورة العادية.