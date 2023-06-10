أنجلينا جولي تنضم لفريق الفيلم السوري «We Dare to Dream»

انضمت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي إلى فريق عمل الفيلم الوثائقي الرياضي عن اللاجئين «We Dare to Dream» كـ منتجة تنفيذية، ويحمل الفيلم توقيع المخرجة السورية وعد الخطيب، مخرجة فيلم «من أجل سما» الذي ترشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي في حفل توزيع جوائز الـ92، ومن المقرر أن يعرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي.

ويروي فيلم We Dare to Dream قصة الرياضيين الشباب عديمي الجنسية من إيران وسوريا وجنوب السودان والكاميرون الذين تنافسوا معًا تحت راية الفريق الأولمبي للاجئين التابع للجنة الأولمبية الدولية في أولمبياد 2020 في طوكيو، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

مخرجة فيلم «We Dare to Dream»: يشرفني الترحيب بـ أنجلينا جولي ضمن فريقنا.. قد كانت حليفًا حقيقيًا لمجتمع اللاجئين

قالت المخرجة «وعد الخطيب»، في بيان صحفي: «لطالما أعجبت بنهج أنجلينا جولي الواضح والمبدئي تجاه حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين، لقد كانت حليفًا حقيقيًا لمجتمع اللاجئين وبالنسبة لي شخصيًا على مدار العامين الماضيين، يشرفني تمامًا أن أرحب بها في هذا الفريق وأن أشاركها في الدفاع عن حقوق وكرامة اللاجئين».

من جهتها، علقت النجمة أنجلينا جولي: «منذ لقاء المخرجة وعد الخطيب للمرة الأولى، رأيت القوة والموهبة والرؤية غير العادية، متابعة: «سيظل فنها في استكشاف تجربة اللاجئين معي دائمًا وأنا فخور جدًا بالوقوف إلى جانبها لدعم We Dare to Dream، والقضايا التي يستكشفها والأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يسعى هذا الفيلم الاستثنائي إلى إبرازهم».