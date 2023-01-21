براد بيت يعرض منزله للبيع بـ40 مليون دولار.. «جارته أنجلينا جولي»

عرض النجم الأمريكي براد بيت منزله في ولاية كاليفورنيا للبيع بقيمة 40 مليون دولار، وهو المنزل الذي امتلكه لما يقرب من 30 عاما، وشهد تربية أطفاله الـ 6 مع زوجته السابقة أنجلينا جولي حتى انفصالهما في 2016، وكشف أحد المصادر المقربة من «بيت» أنه يبحث عن منزل أصغر في حي لوس فيليز في مدينة لوس أنجلوس، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

براد بيت يعرض منزله للبيع

ويبحث براد بيت البالغ من العمر 59 عامًا، عن مشتر للعقار في لوس أنجلوس الذي اشتراه من كاساندرا بيترسون عام 1994، بمبلغ قارب الـ 1.7 مليون دولار في ذلك الوقت.

ويعود تاريخ تشييد المنزل لعام 1915، ويحتوي على 6 غرف نوم و7 حمامات، وفي السنوات التالية قام «بيت» بشراء عقارين متجاورين وضمهما إلى المنزل الذي أضاف إليه حلبة تزلج وملعب تنس ومسبح ممتد على مساحة 1.9 فدان.

أنجلينا جولي تنتقل إلى منزل قريب من براد بيت

وبعد الانفصال انتقلت أنجلينا جولي برفقة أبنائها إلى عقار قريب اشترته بقيمة 25 مليون دولار في 2017، حتى يتمكن الأطفال من زيارة والدهم بسهولة، وفقا لتصريحاتها السابقة لمجلة «بريتش فوج»: «أردت أن أكون قريبة من والدهم الذي لا يبعد سوى 5 دقائق».