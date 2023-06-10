تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد غير المضافة للمجموع

تبدأ يوم الإثنين الموافق 12 يونيو الجاري، امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد غير المضافة للمجموع، بمادة التربية الدينية لمدة ساعتين ونصف بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، في لجان مؤمنة جيدًا ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

تُعقد يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو الجاري، امتحان مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة وهي ضمن المواد التي لا تضاف للمجموع، بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا أي لمدة ساعتين ونصف، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة للمواد التي لا تضاف للمجموع:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات الثانوية العامة للمواد التي لا تضاف للمجموع، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات:

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة المواد غير المضافة للمجموع 2023 لا تتضمن أسئلة مقالية.

- تشمل الامتحانات أسئلة موضوعية فقط «اختيار من متعدد ».

- المادة نجاح ورسوب.

- غياب الطالب يؤدي إلى رسوبه في المادة ودخول امتحانات الدور الثاني.

- يشترط حصول الطالب على 50% من مجموع درجات في امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع 2023 في كل مادة.

- لن يتم تسليم الطلاب فيها مجلد أو ورقة المفاهيم.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة في لجان امتحانية مؤمنة.

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

وفي سياق متصل، قدم الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة، أولها النوم مبكرًا ليلة الامتحان، ومراعاة الالتزام بالحضور قبل موعد بداية الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم حيازة الطالب للتليفون المحمول أو الساعات الذكية أو السماعات عند دخوله لجنة الامتحان.

وشدد الدكتور أحمد عبدالرشيد في حديثه لـ«الوطن»، على الطلاب بضرورة التأكد من كتابة البيانات وتظليل أرقام الجلوس على ورقة الامتحان «البابل شيت» بكل دقة وفقًا للتعليمات المعمول بها هذا العام، وقراءة أسئلة الامتحان بدقة وعدم التسرع في اختيار بدائل الإجابة على مفردات الاختبار، والبدء في إجابة الأسئلة الأسهل ثم الأصعب فالأصعب.