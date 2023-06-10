دعاء لطلاب الثانوية العامة.. «اللهم إني استودعتك ما قرأت وما درست»

تعد مرحلة الثانوية العامة مرحلة مفصلية وهامة في حياة جميع الطلاب، ويحرص الكثيرون على ترديد الأدعية مع اقتراب الامتحان، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن دعاء لطلاب الثانوية العامة، للتقرب إلى الله طالبين النجاح والتوفيق في الامتحانات والحصول على أعلى الدرجات.

ويتناول التقرير التالي موضوع دعاء لطلاب الثانوية العامة، مع استعراض عدد من الأدعية التي يمكن ترديدها على سبيل المثال لا الحصر.

دعاء لطلاب الثانوية العامة

وبشأن دعاء لطلاب الثانوية العامة، فيمكن ترديد هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا.

- اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ويمكن أيضا ترديد دعاء لطلاب الثانوية العامة على سبيل المثال:

- اللهم إني استودعتك ما قرأت وما درست وما تعلمت واستودعتك ديني ونفسي ودنياي وآخرتي وأهلي ومالي، وأعوذ بك يا عظيم من شر خلقك جميعًا، وأعوذ بك من شر ما يبلس به إبليس وجنوده.

- اللهمّ اجعل لي نوراً، وفي قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي شعري نوراً، وفي عظامي نوراً، وفي دمى نوراً، ونوراً من خلفي، ونوراً ومن أمامي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من تحتي، ونوراً من فوقي، اللهمّ زدني نوراً، واجعل لي نوراً.

دعاء التوجه للامتحان

- اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

- لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم، اللهم لا سهل إلا ما قد جعلته سهلاً، اللهم اجعل الصعب لي سهلاً، اللهم ذكرني منه ما نسيت ولا حول ولا قوة الا بالله.

دعاء دخول لجنة الامتحان

وحول دعاء دخول لجنة الامتحان فيمكن أن يقول الطالب: ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

- بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً يا أرحم الراحمين.

- اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني وأصلحني وأصلح بنا الأمة.

- اللهم أخرجني وأخرج طلاب الثانوية من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وحبب إلينا وإلى قلوبنا وعقولنا وكل جوارحنا القراءة والدراسة والتعلم والمطالعة.