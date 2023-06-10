مجموع الثانوية العامة من كام؟.. إليك طريقة حسابه بالنسبة المئوية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة، وذلك تزامنًا مع تساؤلات الكثير عن مجموع الثانوية العامة من كام؟ لذلك تحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يخص الإجابة عن هذا السؤال.

مجموع الثانوية العامة من كام؟

وأجابت وزاة التربية والتعليم عن تساؤل مجموع الثانوية العامة من كام؟ موضحة أنه بجمع درجات المواد المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة سيكون المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة من 410 درجات، موزعة كالتالي:

مواد الشعبة الأدبية

- اللغة العربية 80 درجة

- اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

- اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

- الفلسفة والمنطق 60 درجة

- الجغرافيا 60 درجة

- علم النفس والاجتماع 60 درجة

- الكيمياء 60 درجة

- الفيزياء 60 درجة

- الأحياء 60 درجة

- الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة

- الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة

- التفاضل والتكامل 30 درجة

- استاتيكا 30 درجة

- ديناميكا 30 درجة

المجموع: 410

مجموع الثانوية العامة من كام؟

وبعد معرفة مجموع الثانوية العامة من كام؟ نستعرض كيفية حساب مجموع الدرجات بالنسبة المئوية، عليك اتباع الآتي:

- ضرب المجموع الذي حصل عليه الطالب في 100 ثم قسمة الناتج على 410 أي المجموع الكلي والناتج سيكون بالنسبة المئوية.