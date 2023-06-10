تجهيز 104 لجان لاستقبال 37 ألف طالب في امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رفع الاستعدادات إلى الدرجة القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام، والمقرر انطلاقها بعد غد الاثنين، 12 يونيو الجاري، وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

ووجه المحافظ بالمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات، وربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز، لتلقي أي بلاغات لإيجاد حلول فورية حيالها حفاظاً على انتظام العملية التعليمية .

104 لجنة امتحانات في المنوفية للثانوية العامة 2023

وأوضح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من تجهيز 104 لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، لاستقبال 37 ألفا و179 طالب وطالبة، فضلا عن فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذا الانتهاء من تجهيز مقر مركز توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة اللجان .

التنسيق مع الجهات التنفيذية لامتحانات الثانوية العامة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة وصولا إلى لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة، لافتاً إلى وضع خطة عمل محكمة بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى اللازم ، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتجنب قطع الخدمة عن مقار اللجان حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب وخروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على أنه سيتابع بنفسه و على مدار الساعة انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.