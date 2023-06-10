3 حالات لتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023 بالدرجة الفعلية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 3 حالات لتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني بالدرجات الفعلية والأوراق المطلوبة، المقرر أن تنطلق بعد غد الاثنين 12 يونيو بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية «المواد غير المضافة للمجموع» وفقا للجدول المعلن والمعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمكفوفين.

3 حالات لتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم، الـ 3 حالات لتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني بالدرجة الفعلية وهي:-

العذر المرضي

- خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وتقرير طبي من التأمين الصحي معتمد من اللجنة الطبية العامة التابع لها وصورة من رقم الجلوس وبيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضح به المواد التي تغيب فيها ومختوم بختم رئيس اللجنة على ان تقدم هذه المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على إدارة شئون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.

الأعذار القهرية

ـ العالقون بالخارج حيث يتم تقديم صورة من جواز السفر موضح بها تأشيرة الخروج والدخول للبلاد.

ـ حالات الوفاة من الدرجة الأولى (تقدم أصل شهادة الوفاة) حالات الولادة (تقدم شهادة المولود) ويرفق بهما المستندات الآتية: صورة من رقم الجلوس + بيان غياب بالمواد التي تغيب فيها الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

عذر مرضي مفاجئ أثناء الامتحان

- يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية، وعلى ولي الأمر قديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة، وتشمل المستندات التالية: «تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية + إفادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة +محضر إثبات حالة + صورة استمارة 6 د معتمدة من لجنة النظام والمراقبة يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء تأدية الامتحان التماس من ولي أمر الطالب برغبته في التأجيل لنجله للدور الثاني بالدرجات الفعلية».