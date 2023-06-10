توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم.. اعرف جميع المواد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم، موضحة أنَّها كثفت من الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مؤكّدة أنَّ الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

تفاصيل توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2023

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم:

مادة اللغة العربية

- مجموع درجاتها 80 درجة.

- الأسئلة المقالية 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

مادة اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية»

- مجموع درجاتها 50 درجة.

- الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة.

مادة اللغات الأجنبية الثانية «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية»

- مجموعها الكلي 40 درجة.

- الأسئلة المقالية سؤالين لهما 6 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 29 سؤالًا لها 34 درجة.

المواد العلمية «الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا»

- مجموعها الكلي 60 درجة.

- الأسئلة المقالية سؤالين يخصص لهما 4 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا يخصص لها 56 درجة.

نصائح مهمة لحل امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي سياق متصل، قدمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، في بيان لها، مجموعة مهمة من النصائح لطلاب الثانوية العامة حول كيفية حل الامتحان وهي الآتي:

- وجود بديل واحد صحيح والباقي خطأ لا يعني أن البدائل على كل سؤال ستكون خاطئة بشكل ظاهر بل بالعكس ستأتي كلها متجانسة أو متشابهة ولكن بديل واحد صحيح.

- ابدأ دائماً بالأسئلة الأسهل في الاختيار من متعدد لأن ذلك سيزيد من ثقتك بنفسك ويدفعك إلى الإجابة على باقي الأسئلة حتى لو كانت صعبة أما البدء بالأسئلة الصعبة فقد يكون له تأثيرات عكسية.

- قد يأتي سؤال في الاختيار من متعدد رابطاً بين جزئيتين أو أكثر من المقرر ركز على الأجزاء ذات أوجه الشبه والاختلاف مع بعضها البعض حتى لو كانت متباعدة في نفس المقرر.

- أسئلة الامتحان بوجه عام تتطلب منك معلومات في سنوات سابقة عن الثانوية العامة خاصة اللغات وغيرها من المواد أعط تركيزاً خاصاً لأسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجتين لأنها تجمع لك درجات فضلاً عن تساويها مع درجات الأسئلة المقالية في جميع المواد عدا السؤال مقالي في اللغة العربية وكذلك في اللغة الأجنبية الأولى بـ 4 درجات، وسؤالين في اللغة الأجنبية الثانية بـ3 درجات.

- إجاباتك على جميع أسئلة الاختيار من متعدد بشكل صحيح يضمن لك 85% من مجموع الدرجات تصل إلى أكثر من 95% مع إجابتك على الأسئلة المقالية.