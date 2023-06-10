توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.. تفاصيل جميع المواد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، التي تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 18 يونيو الجاري، بالنسبة للمواد الأساسية، بمادة اللغة العربية، لمدة ثلاث ساعات، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، في المدارس في لجان مؤمنة مع مراعاة كل الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، وفق ما أعلنت الوزارة مسبقاً:

توزيع أسئلة مادة اللغة العربية

- 4 أسئلة مقالية.

- عدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا.

- إجمالي 55 سؤالًا.

توزيع أسئلة مادة اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية»

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة.

- عدد الأسئلة الموضوعية 34 سؤالًا.

- إجمالي 37 سؤالًا.

توزيع أسئلة مادة اللغات الأجنبية الثانية «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية»

- سؤالان مقاليان.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 29 سؤالًا.

- إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.

توزيع أسئلة المواد العلمية «الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا»

- سؤالان مقاليان.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا.

- إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

توزيع أسئلة المواد الأدبية «التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع»

- سؤالان مقاليان.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا.

- إجمالي 46 سؤالًا.

توزيع أسئلة مادة الجبر والهندسة

- سؤالان مقاليان.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

توزيع أسئلة مادة التفاضل والتكامل

- سؤالان مقاليان.

- 18 سؤالًا موضوعيًا.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

توزيع أسئلة مادة الاستاتيكا

- سؤالان مقاليان.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالاً.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

توزيع أسئلة مادة الديناميكا

- سؤالان مقاليان.

- 18 سؤالاً موضوعيًا.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.