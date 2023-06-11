وظائف خالية جديدة من الشباب والرياضة بمرتبات مجزية وحوافز وتأمينات

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب باستمرار، سواء كانوا من خريجي الكليات أو الحاصلين على شهادات دبلوم فني أو شهادات تعليم أساسي، وأعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن وظائف خالية جديدة للشباب.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها عن تفاصيل تلك الوظائف، والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل بتلك الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل اليوم المفتوح للتوظيف

وحددت وزارة الشباب والرياضة موعد اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تمويلي يوم ليكون يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء بمركز شباب صلاح سالم في بني سويف للوظائف التالية:

الحقوق والمميزات

- تمنح الشرطة للعاملين رواتب مجزية.

- تمنح الشركة للعاملين أيضا حوافز على العمل.

- توفر الشركة للموظفين العاملين بها تأمين اجتماعي وتأمين طبي.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف قادر علي التسويق.

- أن يكون المتقدم للوظائف جيد في مهارات التواصل.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه القدرة على العمل الميداني.